СК заявил о вероятной гибели рабочих в шахте Соликамска

У следователей есть основания полагать, что девять рабочих, заблокированных под землей в результате пожара на шахте в Соликамске, погибли, сообщили в Следственном комитете.

«Поскольку имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек»)», – сообщили в СК.

Как отметили в СК, после возгорания восемь человек были выведены поверхность. С остающимися под землей девятью работниками связи нет.

Сейчас на месте идут горноспасательные работы по локализации и ликвидации аварии, принимаются меры к спасению людей.

Между тем премьер-министр Дмитрий Медведев по телефону поговорил с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, который доложил о ситуации на шахте, о мерах, которые предпринимают региональные власти и соответствующие службы в связи с ЧП, передает РИА «Новости».

«В ходе разговора Дмитрий Медведев подчеркнул, что в случае необходимости федеральные власти окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям», – сообщили в пресс-службе главы правительства.

Напомним, утром в субботу на шахте, принадлежащей компании «Уралкалий», начался пожар на отметке 340 метров во время проведения в стволе работ по бетонированию.

Работы в шахте с декабря 2017 года проводила подрядная организация ФГУП «УС-30». В компании «Уралкалий» сообщили, что в ее задачи входило проведение производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение их соответствия требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

Спасатели уже пять раз пытались добраться до заблокированных под землей рабочих, но это не получается из-за высокой температуры.

МЧС России усилило группировку сил и средств для ликвидации последствий возгорания на шахте в Соликамске, передает ТАСС.

«К месту происшествия выдвинулись три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила, Североуральска и Екатеринбурга общей численностью 32 человека», – сообщили в ведомстве.

Для выяснения причин случившегося на шахте в Соликамск прибудут заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец и начальник управления надзора в сфере труда Егор Иванов.