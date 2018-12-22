Пожар произошел в шахте в Соликамске

В Соликамске (Пермский край) произошел пожар в шахте; горноспасатели не могут добраться до девяти человек, находящихся внутри, сообщили в экстренных службах.

Пожар возник на отметке 340 метров, когда в стволе проводились работы по бетонированию; ими занималась подрядная организация, передает ТАСС.

Восемь человек вывели на поверхность, среди них пострадавших нет, сообщили в минздраве Пермского края.

Однако в шахте остаются еще девять рабочих, связь с ними в данный момент отсутствует.

«Им (горноспасателям – прим. ВЗГЛЯД) надо преодолеть метров 10. Но в шахте высокая температура и сильное задымление», – сообщил источник.

Отмечается, что шахта принадлежит ПАО «Уралкалий».

Напомним, в июле в шахте «Центральная» под Челябинском произошел пожар.