Фигурантам дела о пожаре в шахте «Уралкалия» в Пермском крае вынесли приговор

Суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о пожаре в шахте компании «Уралкалий», где в декабре 2018 года погибли девять рабочих.

Начальника объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрея Артюхина признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии-поселении, передает ТАСС.

Также начальника участка Максима Канищева приговорили в четырем годам лишения свободы, горным мастерам Андрею Купряшкину и Игорю Чукаеву вынесли приговор в виде трех и четырех лет лишения свободы соотвественно.

Инженеру по охране труда первой категории компании Святославу Седову назначили четыре года заключения.

Всех пятерых обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

Напомним, в декабре 2018 года на строящемся стволе рудника шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел пожар. Девять рабочих погибли. По данным Ростехнадзора, пожар произошел из-за нарушения порядка организации и ведения огневых работ.