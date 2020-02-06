Белоруссии предсказали «очень ощутимые» последствия из-за «нефтяных войн» с Россией

Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что в случае, если Москва и Минск не договорятся в ближайшее время о торговле энергоресурсами, то Белоруссию могут ожидать серьезные негативные последствия в экономике.

«Дискуссия между Белоруссией и Россией (по условиям поставки нефти и газа) очень сложная. Потенциально экономические последствия для бюджета и платежного баланса Белоруссии могут быть очень ощутимыми», – сказал Чакрабарти после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Интерфакс».

Ранее Лукашенко сообщил, что 7 февраля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле заявили, что главы государств обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.

В четверг в США инициировали процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой.