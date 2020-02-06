В Кремле назвали тему переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко при встрече в Сочи 7 февраля обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее Лукашенко сообщил, что 7 февраля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Между тем, отношения США и Белоруссии, похоже, внезапно радикально улучшились. По крайней мере, именно так можно трактовать итоги визита госсекретаря США в Минск. Газета ВЗГЛЯД сообщала, о чем договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России.