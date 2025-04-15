Путин назвал проблемы в сфере жилищного строительства и ипотечного кредитования

Tекст: Алексей Дегтярев

В России с учетом текущей конъюнктуры и макроэкономической ситуации, есть риски торможения объемов строительства жилья. По словам Путина, в целом по стране уже более двух тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев, сообщает официальный сайт главы государства. «Застройщики сталкиваются со снижением спроса. Он, в свою очередь, падает из-за дорогой стоимости кредита, как известно. Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных значений, сжимается», – объяснил президент.

По его словам, далеко не все граждане и семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять: «Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%. Здесь необходимо навести, конечно, порядок. Тем более что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов».

«Добавлю, что растет и стоимость банковского проектного финансирования для строительных компаний. На этом фоне, а также падающего спроса запуск новых проектов также сократился на 23% относительно предыдущего года», – сказал Путин.

«У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до ухода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике. Очевидно, что правительству совместно с Банком России необходимо принимать адекватные ситуации меры», – подчеркнул глава государства.

Напомним, в среду Путин начал совещание Госсовета, на котором рассматриваются вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.