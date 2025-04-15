Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.20 комментариев
Путин поддержал переезд в Россию разделяющих ее ценности людей
Путин приветствовал переезд в Россию граждан, разделяющих ее ценности
Президент России Владимир Путин поддержал переезд в страну иностранцев, которые разделяют российские ценности, об этом глава государства заявил во время заседания президиума Госсовета.
Путин поддержал переезд в страну иностранцев, разделяющих ценности России, передает ТАСС.
«Нам действительно нужны молодые, перспективные люди, которые создают семьи и получают образование здесь или приезжают уже с образованием. Нам нужен контингент людей, которые близки к тому, чем мы живем, и к ценностям, которые мы защищаем», – сказал Путин, беседуя с девушкой, которая переехала в Россию из Латвии.
Ранее Путин обсудил на немецком языке с гражданином Германии, переехавшим в Доброград, вопрос получения российского гражданства и пообещал помощь в этом.