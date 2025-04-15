Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.20 комментариев
Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии
Путин пообещал помочь немцу с гражданством России
Президент Владимир Путин обсудил на немецком языке с гражданином Германии, переехавшим в Доброград, вопрос получения российского гражданства и пообещал помощь в этом.
Путин провел разговор с гражданином Германии, проживающим в поселке Доброград во Владимирской области. Общение прошло на немецком языке, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Гражданин ФРГ обратился к Путину с просьбой о содействии в получении российского гражданства. В ответ глава государства пообещал разобраться в ситуации и помочь в решении этого вопроса.
Напомним, в среду Путин начал совещание Госсовета, на котором рассматриваются вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.