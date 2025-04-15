  • Новость часаПутин: Обеспеченность жильем должна составить 33 кв. метра на человека к 2030 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для освобождения Курской области России нужна одна святыня
    Рособрнадзор заявил об изменениях в проведении ЕГЭ
    Названа дата доставки Благодатного огня в Москву
    Путин: Жильцам должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги
    Путин назвал проблемы в сфере жилищного строительства и ипотечного кредитования
    Порошенко обвинил Зеленского в узурпации власти и авторитаризме
    Минспорта вернуло христианские кресты на логотип
    Российское посольство открылось в Доминиканской Республике
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    20 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    8 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

    6 комментариев
    15 апреля 2025, 18:48 • Новости дня

    Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии

    Путин пообещал помочь немцу с гражданством России

    Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин обсудил на немецком языке с гражданином Германии, переехавшим в Доброград, вопрос получения российского гражданства и пообещал помощь в этом.

    Путин провел разговор с гражданином Германии, проживающим в поселке Доброград во Владимирской области. Общение прошло на немецком языке, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Гражданин ФРГ обратился к Путину с просьбой о содействии в получении российского гражданства. В ответ глава государства пообещал разобраться в ситуации и помочь в решении этого вопроса.

    Напомним, в среду Путин начал совещание Госсовета, на котором рассматриваются вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.

    14 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий

    Путин заявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России

    Путин объявил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил о запуске трех новых деревообрабатывающих предприятий, которые начнут работу в Калужской, Ленинградской и Московской областях.

    Путин в рамках совещания с членами правительства объявил о начале работы трех новых деревообрабатывающих предприятий. Эти мощности будут запущены в Калужской, Ленинградской и Московской областях, говорится в Telegram-канале Кремля.

    «Лесная промышленность России имеет хорошие перспективы, большие резервы – хочу это особо подчеркнуть – и потенциал для уверенного роста. На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», – отметил российский лидер.

    Глава государства подчеркнул, что в Калужской области будет налажено производство древесно-стружечных плит и ламинированных древесно-стружечных плит. В Ленинградской области модернизировали производство декоративного бумажно-слоистого пластика. В Московской области откроется производственный цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов.

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

    Коментарии (14)
    14 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал C-Span.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил Москве «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ». Трамп сделал это заявление в ходе общения с представителями прессы, трансляцию которого вел телеканал C-Span.

    Трамп не назвал точную дату дедлайна, отметив, что это связано с «дипломатической чувствительностью» вопроса. Он также заявил, что ожидает, что Россия и Украина предоставят «очень хорошие предложения» для прекращения боевых действий.

    В своей речи Трамп обвинил в начале конфликта экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он подчеркнул свою уверенность в том, что переговоры могут привести к мирному разрешению ситуации.

    Трамп заявил, что для решения о начале режима прекращения огня на Украине существует «психологический дедлайн».

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине.

    Коментарии (25)
    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    Коментарии (0)
    14 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива в Черном море

    Путин: Саркофаг на затонувшем танкере не должен мешать откачке топлива
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил организовать установку саркофага на затонувший танкер у Новороссийска так, чтобы не возникло сложностей с откачкой нефтепродуктов и утилизацией корпуса.

    «Один танкер, он демонтирован полностью, второй лежит, насколько я понимаю, на глубине 20 метров, и предполагается саркофаг на него сверху, так сказать, наложить. Но исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне. То есть и сам саркофаг, и все, что делается вокруг этого танкера, должны быть частью будущей работы по откачке нефтепродуктов и полной утилизации самого корпуса танкера», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник Кремль сообщил, что Путин проводит совещание с членами правительства, на котором рассматриваются вопросы ликвидации последствий крушения танкеров, ситуация с паводками и развитие лесной промышленности.

    Коментарии (9)
    15 апреля 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно, заявил президент России Владимир Путин.

    «Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах», – сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета в РФ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин открыл совещание президиума Государственного совета, темой заседания указано развитие инфраструктуры для российских граждан, сообщили в Кремле.

    Коментарии (0)
    15 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

    Украинские Telegram-каналы распространили ложную информацию, указывая, что президент США якобы установил дедлайн для российского лидера по прекращению огня на Украине, передает RT.

    На официальной трансляции из Белого дома, которую вел C-SPAN, действительно прозвучал вопрос от журналиста по поводу возможного дедлайна, однако Трамп не дал утвердительного ответа на этот вопрос.

    В эфире не прозвучали никакие заявления или подтверждения о подобных сроках со стороны президента США.

    Ни российская, ни американская стороны не подтвердили наличие какого-либо дедлайна на официальном уровне.

    Ранее сообщалось: Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

    Тем временем в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.

    Коментарии (5)
    15 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Обеспеченность жильем должна составить 33 кв. метра на человека к 2030 году
    Путин: Обеспеченность жильем должна составить 33 кв. метра на человека к 2030 году
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К 2030 году необходимо достичь показателя обеспеченности жильем на уровне 33 квадратных метра на человека, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    Строительный комплекс в последние несколько лет показывает хорошую динамику, что позволяет решать масштабные задачи, заявил глава государства, передает ТАСС.

    «Напомню, были определены следующие показатели: построить до 2036 года 1,383 млн квадратных метров жилья. Из них к 2030 году – 663 млн квадратных метров, что позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 квадратных метра на человека», – добавил он.

    Ранее президент открыл совещание Госсовета, посвященное развитию инфраструктуры для российских граждан.

    Коментарии (11)
    13 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Анонсировано расписание Путина на следующую неделю

    Путин на следующей неделе обсудит с правительством благоустройство городов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Путин на следующей неделе сосредоточит внимание на вопросах благоустройства городов. В рамках этой деятельности он проведет совещания с правительством и Советом безопасности. В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что данная задача была озвучена в его послании Федеральному собранию, передает РИА «Новости».

    На предстоящей неделе у главы государства также запланированы региональные поездки. Помимо внутренних вопросов, в графике Путина намечены международные контакты, которые должны укрепить внешнеполитические связи страны.

    Коментарии (0)
    15 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин назвал проблемы в сфере жилищного строительства и ипотечного кредитования
    Путин назвал проблемы в сфере жилищного строительства и ипотечного кредитования
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из-за дорогих кредитов и снижения спроса перенесены сроки сдачи более двух тысяч проектов в сфере жилищного строительства. Граждане не спешат брать даже льготную ипотеку из-за скрытых банковских комиссий, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    В России с учетом текущей конъюнктуры и макроэкономической ситуации, есть риски торможения объемов строительства жилья. По словам Путина, в целом по стране уже более двух тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев, сообщает официальный сайт главы государства. «Застройщики сталкиваются со снижением спроса. Он, в свою очередь, падает из-за дорогой стоимости кредита, как известно. Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных значений, сжимается», – объяснил президент.

    По его словам, далеко не все граждане и семьи, которые имеют право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять: «Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10%. Здесь необходимо навести, конечно, порядок. Тем более что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов».

    «Добавлю, что растет и стоимость банковского проектного финансирования для строительных компаний. На этом фоне, а также падающего спроса запуск новых проектов также сократился на 23% относительно предыдущего года», – сказал Путин.

    «У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до ухода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике. Очевидно, что правительству совместно с Банком России необходимо принимать адекватные ситуации меры», – подчеркнул глава государства.

    Напомним, в среду Путин начал совещание Госсовета, на котором рассматриваются вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.

    Коментарии (0)
    14 апреля 2025, 18:34 • Новости дня
    Путин поручил снизить нагрузку на семьи детей-спортсменов в России

    Путин призвал снизить финансовую нагрузку на семьи, где дети занимаются спортом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения финансовой нагрузки на семьи, чьи дети хотят заниматься спортом, и подчеркнул важность завершения этой работы.

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ указал на необходимость снижения финансовой нагрузки на семьи россиян, чьи дети стремятся заниматься спортом, передает РИА «Новости».

    «Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и самим, и чтобы их дети занимались физической культурой и спортом», – заявил Путин.

    Глава государства отметил, что в этой области предстоит значительная работа. Путин подчеркнул, что необходимо уделить этому вопросу должное внимание и довести его до логического завершения.

    Ранее Путин заявил о планах улучшить доступность спортивных занятий для граждан. Путин также выразил недовольство коммерциализацией детского спорта, отметив, что он не смог бы стать мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, если бы нужно было за все платить, как сейчас.


    Коментарии (0)
    13 апреля 2025, 15:36 • Новости дня
    Песков рассказал о регулярных занятиях Путина хоккеем

    Песков сообщил, что Путин продолжает регулярно играть в хоккей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин сохраняет спортивную активность, регулярно участвуя в хоккейных матчах, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По его словам, президент России Владимир Путин регулярно играет в хоккей, сообщает ТАСС. «Он играет, он играет регулярно в хоккей. Это единственное, что я знаю», – сказал Песков, отвечая на вопрос о спортивной активности Путина.

    Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо, любит горные лыжи. В 2011 году по его инициативе в России была создана Ночная хоккейная лига, целью которой является развитие массового хоккея и организация всероссийских любительских соревнований. Президент неоднократно участвовал в матчах этой лиги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял Центральному телевидению Китая, что продолжает играть в хоккей с удовольствием и находит время для занятий спортом.

    Коментарии (0)
    14 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Кремль: Путин 15 апреля проведет заседание Госсовета по развитию инфраструктуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание президиума Госсовета о развитии инфраструктуры для жизни, где обсудят меры по улучшению жилищных условий и обновлению муниципальной инфраструктуры, сообщила пресс-служба Кремля.

    В Кремле сообщили, что 15 апреля глава государства проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета. Темой встречи станет развитие инфраструктуры для жизни, передает ТАСС.

    Основные вопросы, которые будут обсуждаться на заседании, связаны с улучшением жилищных условий граждан, обновлением муниципальной инфраструктуры и общественных пространств. Также среди тем заявлены создание комфортной среды, повышение качества услуг в сфере ЖКХ, развитие дорожной сети и улучшение работы общественного транспорта.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник соберет правительство для обсуждения развития лесной промышленности и открытия новых предприятий в этой сфере.

    В воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности.

    Коментарии (0)
    14 апреля 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков: Кремль сообщит, если Путин примет главу МИД Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль уведомит общественность, если президент России Владимир Путин примет решение о встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи во время его пребывания в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, если такая встреча состоится, об этом сообщат. Он добавил, что глава иранского МИД действительно планирует визит в российскую столицу, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Москву в конце недели для обсуждения двусторонних отношений и глобальных вопросов, сообщает посольство России в Иране.

    Коментарии (0)
    14 апреля 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин потребовал своевременно тушить лесные пожары

    Путин призвал оперативно реагировать на лесные пожары

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин потребовал от правительства оперативно реагировать на лесные пожары, количество которых в восьми регионах уже превышает прошлогодние показатели.

    Путин на совещании с правительством потребовал обеспечить своевременное реагирование на возникающие очаги лесных пожаров, передает ТАСС. Президент отметил, что в восьми российских регионах количество пожаров уже превышает показатели прошлого года, что требует незамедлительных действий.

    Президент выразил уверенность, что правительство будет держать руку на пульсе и оперативно реагировать на возникающие угрозы, чтобы минимизировать ущерб от пожаров и обеспечить безопасность граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МЧС Александр Куренков сообщал, что количество лесных пожаров и их площадь на территории России с начала года значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Коментарии (0)
    14 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Песков назвал контакты Путина и Уиткоффа полезными и эффективными

    Tекст: Ольга Иванова

    Контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом признаны чрезвычайно полезными и эффективными, поскольку они способствуют прямому обмену информацией между главами государств, высказался представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Песков в интервью журналистам отметил, что контакты между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом чрезвычайно полезны. Песков подчеркнул, что данные контакты обеспечивают эффективный обмен информацией между Россией и США через специальный канал, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Подобные контакты чрезвычайно полезны и весьма эффективны. Эффективны они за счет того, что фактически сложился очень востребованный канал доведения информации друг до друга. Канал, посредством которого можно от главы государства главе государства передавать различные элементы позиции по тем или иным вопросам, что, конечно, способствует тому, что визави получают информацию из первых рук».

    Также Песков отметил, что Москва и Вашингтон продолжают восстанавливать диалог, однако из-за сложности обсуждаемых вопросов не стоит ожидать моментальных результатов. Пресс-секретарь добавил, что работа продолжается, и подчеркнул, что ключевые вопросы требуют времени для их решения.

    По словам Пескова, во время визита Уиткоффа не было предметного обсуждения будущей встречи Путина с Трампом. Песков объяснил это тем, что любую встречу необходимо тщательно подготовить. Таким образом, обе стороны заинтересованы в качественном обмене информацией и подготовке к обсуждению важных тем.

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между Путиным и Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась четыре с половиной часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    Коментарии (0)
    14 апреля 2025, 14:03 • Новости дня
    В Кремле анонсировали совещание Путина с кабмином

    Песков анонсировал совещание Путина с правительством 14 апреля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в понедельник соберет правительство для обсуждения развития лесной промышленности и открытия новых предприятий в этой сфере, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня – где-то после 15:00 – сегодня мы ожидаем совещание с членами правительства РФ. Основная тема, которая будет на повестке дня, – это вопросы, связанные с развитием лесной промышленности в нашей стране», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Помимо основной повестки президент планирует обсудить текущие вопросы с членами правительства. В течение дня также запланированы несколько закрытых совещаний и отдельные встречи непубличного характера, добавил Песков.

    В воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности.

    Коментарии (0)
    Главное
    США заблокировали заявление G7 по удару России в Сумах
    Туск объявил о завершении эры наивной глобализации в мире
    НАТО усилило военные позиции у границы Калининградской области
    Мигрантов оштрафовали на 30 тысяч за намаз в переходе
    Новые выбросы мазута зафиксированы на пляжах Анапы
    Планы продать 50 тыс. KIA в России в 2030 году опровергли
    Фонды Элтона Джона признали нежелательными в России

    Европейский бизнес ищет спасения от США в российском газе

    Энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ. Во-первых, европейцев стала пугать зависимость от американского газа и Трамп, который может использовать его как оружие в торговой войне. Иронично, что теперь российский газ должен составить конкуренцию и обезопасить Европу. Во-вторых, надо спасать оставшуюся промышленность Европы. Как и когда Газпром сможет нарастить экспорт в Европу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будущий иноагент возглавил российский МИД

    Андрей Козырев, глава российского МИДа времен президента Ельцина, признан иностранным агентом. Как получилось, что один из ключевых постов в федеральном правительстве когда-то получил человек, деятельность которого на посту министра иностранных дел заставляет говорить в лучшем случае о непрофессионализме, а может быть, и о чем-то худшем? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Сумам показал недовольство Зеленским на Украине и за рубежом

    Удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ – политики разного уровня потребовали от генералов отказаться от проведения таких мероприятий в жилых кварталах. Эти призывы, как считают эксперты, окончательно сломали многолетнюю игру офиса Зеленского и генералитета ВСУ, которые прикрывались мирными жителями и конвертировали их гибель в расширение санкций против России и новые поставки оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывшая колония продолжила унижение Франции

    Едва президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что надеется на потепление в отношениях с бывшей французской колонией Алжиром – как грянул гром. Алжир высылает 12 французских дипломатов. И хотя, казалось бы, политический вес двух стран несопоставим, в реальности Парижу ответить на это совершенно нечем. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............