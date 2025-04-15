Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.20 комментариев
Путин призвал «разбюрократить» строительную отрасль
Необходимо снизить объем бюрократических препон в российской строительной отрасли, заявил президент Владимир Путин после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина.
«И нужно максимально все разбюрократить и создать условия для того, чтобы и в современных условиях финансовых ограничений все-таки отрасль развивалась», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее во вторник глава государства заявил, что 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами должны обеспечить социально-экономический каркас России.