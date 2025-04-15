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В Китае внезапно скончались несколько ученых в сфере ИИ
В Китае внезапно скончались несколько специалистов в области искусственного интеллекта, что вызывает обеспокоенность из-за возможного давления на индустрию, пишет газета South China Morning Post (SCMP).
В Китае началась волна обсуждений по поводу внезапных смертей нескольких специалистов в области искусственного интеллекта, передает South China Morning Post.
Среди погибших оказался 45-летний сотрудник компании Megvii Technology Сунь Цзянь, который умер в 2022 году. В 2023 году скончался 38-летний исследователь Фэн Янхэ. Также в этом году не стало 55-летнего профессора Китайского университета в Гонконге Тана Сяоу, который был основателем компании SenseTime, передает Lenta.ru.
Эксперты, опрошенные SCMP, выразили обеспокоенность в связи с ростом числа смертей и отметили, что одной из причин может быть давление на индустрию из-за технологической войны между Китаем и США. Лю Шаошань, специалист в области высоких технологий, подчеркнул, что несмотря на высокий доход и статус в обществе, исследователи ИИ сталкиваются с огромным давлением. «Отрасль развивается слишком быстро, а конкуренция очень жесткая», – заявил он.
Шаошань также отметил, что специалисты по ИИ испытывают моральное давление из-за страха перед «неизвестным потенциалом огромных изменений в обществе», которые могут вызвать технологии.
Ранее Китай объявил о масштабной государственной инициативе по развитию искусственного интеллекта, выделив на эти цели 1 трлн юаней (около 138 млрд долларов).
Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ.
Китай выразил обеспокоенность бесконтрольным развитием искусственного интеллекта в США, подчеркнув, что это может привести к трагическим последствиям.