Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует 7 февраля встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

Одновременно он заявил, что период холода в белорусско-американских отношениях закончился.

Глава Госдепа Майкл Помпео 1 февраля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об отношениях Белоруссии и США.