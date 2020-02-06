США изучают возможность признания экономики Белоруссии рыночной

Минторг США инициировал процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой, об этом заявили в белорусском министерстве экономики.

«В официальном печатном органе правительства США – Федеральном регистре – опубликовано уведомление министерства торговли США о начале процедуры анализа изменившихся обстоятельств, чтобы проверить, является ли Республика Белоруссия страной с нерыночной экономикой», – говорится в сообщении на сайте министерства экономки республики.

Ведомство подчеркнуло, что заинтересованные стороны в течение 30 дней представят свои комментарии в отношении Белоруссии по валютным операциям, инвестиционному режиму, трудовым отношениям, государственной собственности, прогрессу в переговорах о вступлении в ВТО и т.д.

После этого минторг США оценит целесообразность проведения публичных слушаний по вопросу перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой. Результаты по этому вопросу могут быть опубликованы в ноябре 2020 года.

«Присвоение Белоруссии статуса страны с рыночной экономикой позволит устранить дискриминационные методы расчетов размеров ставок защитных пошлин, избежать их необоснованного завышения по отношению к белорусской продукции в США и будет способствовать наращиванию белорусского экспорта в США. Помимо очевидных экономических выгод, в контексте нормализации белорусско-американских отношений положительное решение данного вопроса будет иметь серьезные имиджевые преимущества для нашей страны в системе международной торговли», – подчеркнули в белорусском ведомстве.

Напомним, отношения США и Белоруссии радикально поменялись. Именно так можно трактовать итоги визита госсекретаря США в Минск. Газета ВЗГЛЯД сообщала, о чем договорились госсекретарь США Майк Помпео и президент Белоруссии Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России.