Назван заказчик разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Следователи ФСБ определили заказчика разбойного нападения на бизнесмена, совершенного в 2019 году с участием сотрудников ФСБ. Им, по версии следствия, является предприниматель Борис Караматов, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следствие установило, что заказчиком разбойного нападения был бизнесмен Борис Караматов. ФСБ выделила уголовное дело в отдельное производство в отношении него и еще двоих фигурантов Николая Стефу и Артура Дзуцева. Все трое объявлены в розыск», – сообщил собеседник ТАСС.

Караматов, по этим данным, присвоил себе 60 миллионов из 136 млн рублей, которые были похищены у коммерсанта, а остальные деньги остались у правоохранителей и других, гражданских участников нападения.

Источник утверждает, что капитан спецподразделения «Альфа» ФСБ Роман Оболенский якобы получил 4 млн рублей, майор ФСБ Александр Карелин – 2 млн рублей, старший инструктор спецподразделения «Альфа» Хетаг Маргиев – 6,5 млн рублей, сотрудник управления «К» старший лейтенант Артур Власов – 19,5 млн рублей.

Напомним, 5 июля в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ России, а двумя днями ранее ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Позже суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправил под домашний арест. Их также проверяли на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности. Сообщалось, что сотрудники ФСБ, которые проходят фигурантами по делу о разбойном нападении, похитили не менее 136 млн рублей.