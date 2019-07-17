Названа похищенная разбойниками из ФСБ сумма

Судья Московского окружного военного суда (МОВС) заявил, что сотрудники ФСБ, которые проходят фигурантами по делу о разбойном нападении, похитили не менее 136 млн рублей.

«Действуя в составе организованной группы и под видом проведения оперативных мероприятий, они осуществили разбойное нападение на Александра Юмаранова и похитили не менее 136 млн рублей», – сообщил судья МОВС, зачитывая материалы дела, передает ТАСС.

На заседании была рассмотрена жалоба на арест сотрудника ФСБ капитана Владимира Урусова, в ходе которого он признал вину и оформил явку с повинной.

Ранее явку с повинной написали Власов и Маргиев.

Напомним, 5 июля в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ России, а двумя днями ранее ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Позже суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправил под домашний арест. Их также проверяют на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

11 июля после ареста семерых сотрудников ФСБ по делу о разбое на Северном Кавказе скрылись еще восемь человек.