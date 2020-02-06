Прибывших в Кремль журналистов проверили на коронавирус

Перед совместным заседанием президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию в Кремле журналистов проверили датчиком измерения температуры тела, объяснив это мерой предосторожности в ситуации с распространением коронавируса.

Журналистов перед заседанием проверяли специальным датчиком, который измеряет температуру тела. Корреспонденты спросили, направлена ли проверка на пресечение распространения коронавируса. Проверяющий ответил «да», передает РИА «Новости».

Вся процедура заняла около минуты.

«Это меры предосторожности», – объяснил позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В конце января в Кремле отмечали, что никакие специальные меры в связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом, не принимаются.

На утро четверга выявлено 24 тыс. 539 заболевших новым коронавирусом, из которых 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. В ВОЗ ранее отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

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