В Анкаре не исключили встречи Путина и Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил скорой встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана для обсуждения ситуации в Идлибе.

«Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным, во время которого были открыто обсуждены все вопросы. Принято решение продолжить совместную работу. Сейчас мы ждем прибытия делегации из России. После этого, если возникнет необходимость, могут встретиться лидеры. Наша цель – остановить атаки», – сказал Чавушоглу, передает ТАСС.

Он добавил, что точных договоренностей по встрече Путина и Эрдогана нет, передает РИА «Новости».

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция имеют «свой набор озабоченностей» по ситуации в Идлибе.

«Пока последний контакт двух президентов, собственно, подтвердил, что каждая из сторон имеет свой набор озабоченностей по ситуации в Идлибе. Главная озабоченность Москвы заключается в том, что в Идлибе продолжается концентрация террористических группировок, собственно, в зоне ответственности турецкой республики, продолжается агрессивная деятельность этих террористических группировок, и эти агрессивные действия направлены против вооруженных сил Сирийской Арабской Республики (САР), а также российских военных объектов на территории Сирии. Контакты, в том числе и на высшем уровне, продолжаются», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли опасность развала договоренностей между Турцией и Россией в связи с возрастающей напряженностью вокруг ситуации в Идлибе.

В то же время Песков добавил, что Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с руководством Саудовской Аравии для обсуждения ситуации на рынке нефти.

«Сейчас в планах такого разговора или таких встреч у президента нет. Контакты осуществляются на экспертном уровне. Если потребуется, то такой разговор может быть организован очень быстро. Но пока в планах нет», – ответил Песков на вопрос, планируется ли еще один телефонный разговор Путина с саудовским королем или встреча с его представителем на фоне продления технических переговоров ОПЕК+.

5 февраля сирийская армия освободила бывший форпост террористов в Идлибе. В тот же день США запросили экстренное заседание СБ ООН по Сирии, а также призвали «положить конец» конфликту в Сирии. Днем ранее сирийская армия предъявила боевикам ультиматум.