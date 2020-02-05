Сирийская армия вошла в город Саракиб

Подразделения армии Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб, бывший форпостом террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), боевики из города бежали, сообщает телеканал Аль-Маядин.

Сирийские войска начали операцию по зачистке жилых кварталов города после того, как его покинули бандформирования, сообщает ТАСС.

Сейчас сирийская армия установила полный контроль над Саракибом, сообщил военный источник РИА «Новости».

Ранее сирийская армия вступила в населенный пункт восточнее города Саракиб. В этой деревне находится наблюдательный пост турецких сил.