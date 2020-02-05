Армия Сирии установила контроль над селением с наблюдательным постом Турции

Правительственные сирийские силы вступили в населенный пункт восточнее города Саракиб. В этой деревне находится наблюдательный пост турецких сил, сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия».

Деревня находится восточнее города Саракиб, передает ТАСС.

Ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил военным ответом сирийской армии, если до конца февраля она не отступит от наблюдательных пунктов Турции в Идлибе.

Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина и Эрдогана о ситуации в Идлибе.

Этому предшествовал инцидент в Идлибе в ночь на понедельник, где в результате сирийского удара погибли пять турецких военных и трое гражданских. В ответ Турция нанесла удары по 40 целям в Идлибе.