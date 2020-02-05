США призвали «положить конец» конфликту в Сирии на фоне успехов Дамаска в Идлибе

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и призвал Россию «изменить свою политику», сообщает Reuters.

«Это опасный конфликт. Ему необходимо положить конец. Россия должна изменить свою политику», – приводит слова Джеффри ТАСС.

«Мы наблюдаем, что в поддержке сирийского наступления активно участвуют не только РФ, но и Иран, и [ливанское шиитское движение] «Хезболла». Мы не знаем, [осуществляется ли] наступление только для того, чтобы добраться до трасс М4 и М5, или же оно может быть продолжено», – добавил спецпредставитель США по Сирии.

Кроме того, Джеффри, по сообщению Reuters, также выступил с утверждением, что Россия якобы нарушает взаимные договоренности о предотвращении инцидентов на северо-востоке Сирии, не уточнив, что имеет в виду.

Напомним, в среду сирийская армия освободила бывший форпост террористов в Идлибе.

Днем ранее войска Сирии предъявили ультиматум боевикам в Идлибе.

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