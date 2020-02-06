Российские моряки не могут вернуться из Китая из-за коронавируса

Репатриация экипажа судна «Патриот», стоящего в китайском порту Нингдэ, затягивается из-за вынужденных продленных каникул у органов, занимающихся в КНР оформлением документов для моряков, заявил заместитель директора компании-судовладельца «Гудзон» Олег Аникин.

«В настоящее время «Патриот» все еще стоит в порту Нингдэ, куда он пришел на ремонт, моряки обеспечены всем необходимым. Нам удалось договориться о работах с судоремонтным заводом, но в связи со вспышкой пневмонии от коронавируса представители завода пока не могут приступить к ремонту, даже не говорят, когда это станет возможно. Что касается возвращения экипажа на Родину, то и здесь есть препятствия. Дело в том, что все официальные инстанции в Китае, которые занимаются оформлением необходимых для репатриации документов, сейчас находятся на вынужденных каникулах минимум до 10-го числа, а может быть и дольше», – передает ТАСС слова Аникина.

Он добавил, что у компании появилась перспектива в части обеспечения контрактами на работу ее судов, что позволит в феврале начать выплаты задолженностей морякам. В этом «Гудзону» помогает специальная комиссия правительства России, созданная для решения проблем предпринимателей, попавших под санкции США.

Напомним, ранее в четверг сообщалось, что число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели.