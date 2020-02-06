Грабители с топором на заправке в Москве отобрали у мужчины 4,5 млн рублей

Банда грабителей избила водителя на АЗС на юге Москвы и похитила у него 4,5 млн рублей, один подозреваемый задержан, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, в дежурную часть по району Коньково поступило сообщение о разбое на автозаправочной станции. Подъехавшему для заправки мужчине перекрыл дорогу внедорожник черного цвета, из которого вышли четверо неизвестных в масках.

«Разбив топором боковые стёкла машины потерпевшего, они произвели несколько выстрелов из пистолета. Затем, избив водителя, отобрали у него сумку, в которой находилось 4,5 млн рублей, и скрылись. Установлено, что нападавшие бросили иномарку на улице Введенского, а затем сменили одежду и уехали на такси», – передает РИА «Новости» слова Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». По подозрению в совершении преступления задержан гражданин одного из государств Центральной Азии. Он арестован. Остальных нападавших разыскивает полиция.

Напомним, в среду полицейские задержали троих подозреваемых в ограблении на 1 млн рублей прохожего в подмосковных Люберцах.