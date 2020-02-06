Появилось видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлено, как ПВО Сирии отражает ракетный удар по Дамаску.

Видео опубликовано агентством SANA, передает РИА «Новости».

На роликах видна работа, предположительно, сирийских комплексов. При этом в небе заметны вспышки.

Напомним, в четверг сирийские СМИ сообщили, что западные районы Дамаска подверглись воздушной атаке со стороны Израиля.

Сообщается также, что в городе слышны взрывы. По информации SANA, атака производилась с территории Голанских высот. Отмечается, что сирийским военным удалось сбить «ряд вражеских целей».

Накануне сирийская армия освободила бывший форпост террористов в Идлибе. В тот же день Вашингтон запросил экстренное заседание СБ ООН по САР, а также призвал «положить конец» конфликту в Сирии. Днем ранее сирийская армия предъявила боевикам ультиматум.

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