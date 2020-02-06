Роскачество нашло в презервативах цинк

Роскачество в ходе исследования презервативов на российском рынке обнаружило средства контрацепции с превышением допустимого уровня цинка, говорится в сообщении организации.

«В феврале эксперты Роскачества подведут итоги исследования презервативов из натурального латекса. Испытания по 60 показателям (из них 49 – по безопасности) прошли 17 образцов самых популярных 13 производителей из России, Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США и Малайзии», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

«По результатам санитарно-химических исследований, в частности, было выявлено превышение допустимых уровней цинка (в трех изделиях) и изопропилового спирта (в двух изделиях). По результатам проведенных испытаний Росздравнадзор начнет проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция», – добавили в организации.

Эксперты оценили средства контрацепции, произведенные исключительно из натурального латекса, а также постарались ответить на самые распространенные потребительские мифы.

«Например, может ли натуральный латекс спровоцировать аллергическую реакцию, есть ли разница между дорогими презервативами известных брендов и более бюджетными изделиями», – написало Роскачество.

Напомним, во вторник Роскачество выявило риски использования «умных колонок».