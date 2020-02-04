Роскачество выявило риски использования «умных колонок»

Роскачество протестировало новые модели колонок, в том числе с искусственным интеллектом, указав на проблемы безопасности при использовании этих устройств, сообщили в организации.

«Как показало исследование, производителям и разработчикам предстоит решить еще много проблем, чтобы сделать «умные колонки» максимально удобными и, что немаловажно, безопасными для меломанов», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

У экспертом возник ряд вопросов с безопасностью одного из устройств: используемое им приложение Роскачество признало небезопасным, поскольку не было известно, где хранятся личные данные пользователя, и кто имеет к ним доступ, много нареканий вызвало и управление через встроенное приложение. Также тестируемая модель предлагает интеграцию с американскими музыкальными стриминг-сервисами, которые не имеют представительства в России, поэтому воспользоваться ими будет нельзя.

«Если бы не недостатки приложения, эта колонка получила бы более высокий балл Роскачества – у нее мощные басы и чистая подача вокала, она отлично подойдет не только для прослушивания музыки, но и для аудиокниг и подкастов», – говорится в сообщении. Между тем, по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства.

Эксперты протестировали 17 новых моделей колонок, 12 из которых были беспроводными. Стоимость каждой из двух протестированных «умных колонок» начиналась от 20 тыс. рублей.

Напомним, в понедельник Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения продукта и указало, сколько могут храниться в холодильнике разные категории продукции.