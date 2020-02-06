Стали известны результаты голосования по импичменту Трампа в Сенате

Сенат США большинством голосов оправдал американского президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

Против первой статьи обвинения (в злоупотреблении властью) в ходе поименного голосования высказались 52 сенатора, за – 48. Против второй (в создании препятствий деятельности Конгресса США) – 53 законодателя, за – 47, передает ТАСС.

Бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни (от штата Юта) стал единственным республиканцем, который поддержал статью обвинения, в рамках которой Трампу инкриминируется злоупотребление властью. Он стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим во время судебного процесса в верхней палате Конгресса за отстранение президента-однопартийца от власти. При этом ожидалось, что хотя бы один умеренный демократ выскажется против импичмента, однако этого не произошло.

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Также сенаторы отказались поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.

Ранее Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Конгрессе накануне голосования по импичменту Трампа.

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