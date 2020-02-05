Оператор железных дорог Украины подписал соглашение с Deutsche Bahn

Украинский оператор железных дорог «Укрзализныця» («Украинская железная дорога» – УЗ) подписала меморандум о взаимопонимании в рамках стратегического партнерства с немецким концерном Deutsche Bahn (DB) и инженерно-консалтинговой компанией DB Engineering & Consulting (входит в DB).

На церемонии присутствовал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, а также руководство министерства инфраструктуры страны. Трансляция велась правительством страны в Facebook. Подробности соглашения пока не разглашаются, сообщает ТАСС.

Deutsche Bahn является одним из крупнейших железнодорожных концернов в Европе, чья сеть дорог составляет 33,5 тыс. км.

Ранее в Гончарук заявил, что Украина планирует отдать Германии свою железную дорогу в управление на 10 лет. Перед этим министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с Deutsche Bahn.

Однако в DB пояснили, что компания будет не управлять украинскими железными дорогами, а оказывать консультативные услуги.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с украинской железной дорогой.