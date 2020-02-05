Российские губернаторы поддержали законопроект о «народном» бюджете

Главы регионов поддержали законопроект «Единой России» о «народном» бюджетировании. Данная инициатива позволит вовлечь больше россиян в городские процессы и будет иметь серьезное значение для развития местного самоуправления и регионов России.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис уверен, что законопроект о «народном» бюджетировании станет хорошим подспорьем для муниципальных властей.

«В Мурманской области практика общественных обсуждений, слушаний уже активно применяется при инициативном бюджетировании. А с 2020 года в регионе в 2,5 раза, до 25 миллионов рублей, увеличены средства, выделяемые из областного бюджета на поддержку инициативного бюджетирования. Считаю, что это направление взаимодействия власти и граждан нужно активно развивать, и в этом смысле законопроект, внесенный в Госдуму «Единой Россией», после его принятия и вступления в силу, станет хорошим подспорьем для муниципальных властей, которые реально опираются на мнение жителей», – сказал Чибис, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что «народный» бюджет – это принципиально другое отношение к распределению бюджетных средств». «Если я сам проголосовал за какой-либо объект, то и относиться к нему буду, как к чему-то своему, важному. Не кто-то для нас сделал, а мы, жители, сами решили», – добавил Травников.

Он подчеркнул, что в Новосибирской области с 2017 по 2019 годы жители выбрали и поддержали, а область успешно реализовала 329 проектов по улучшению инфраструктуры и созданию комфортной среды. В 2020 году на обсуждение и выбор жителей планируется представить 222 таких проекта, на реализацию которых в бюджете уже заложено 132 млн рублей. «Это значит, что интерес жителей и муниципалитетов к инициативному бюджетированию растет», – отметил Травников.

В то же время, по мнению главы Нижегородской области Глеба Никитина, реализация в масштабах всей страны принципов «народного» бюджетирования будет способствовать выполнению задачи по усилению муниципальной власти, которую поставил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Никитин отметил, что уже в этом году в уставе области законодательно было закреплено право граждан на распределение бюджета. «Практика показывает, что к проектам, которые выносились на голосование, особо пристальное внимание», – отметил он.

В понедельник депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании, который позволит гражданам самим решать, на что потратить средства местного бюджета в первую очередь.