Путин: Поправки к Конституции продиктованы жизнью

Президент Владимир Путин на встрече с общественностью заявил, что предложил поправки к Конституции не для того, чтобы продлить полномочия. По его словам, поправки к Конституции «продиктованы жизнью», так как некоторые вещи «не работают так, как должны работать».

«Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по той сфере, в которых они считают себя и являются специалистами, они чувствуют и видят, что нужно что-то сделать для того, чтобы ситуацию улучшить. Вот то же самое с теми поправками, которые я предложил», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что за время работы президентом и премьером для него стало очевидно, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать».

Президент выразил мнение, что голосование по поправкам к Конституции будет высшей формой демократии. Также он высказался против отождествления всероссийского голосования по поправкам к Конституции и продления его полномочий на посту президента, передает ТАСС.

Путин добавил, что его радует широкая дискуссия по поправкам к Конституции, однако не хотелось бы в них «погрязнуть».

«Не хотелось бы погрязнуть, это точно, ни в поправках, ни в чем другом. Все должно быть организовано соответствующим образом. То, что дискуссия разворачивается таким широким фронтом, на самом деле, меня это только радует, потому что чем больше людей будут вовлечены в этот процесс, тем более народной будет конституция и поправки, которые были предложены», – заметил российский лидер.

Он выразил надежду, что власти уложатся «в здравые сроки по принятию поправки» - глава государства рассчитывает, что рассмотрение поправок займет три с половиной месяца, это стандартная практика.

Президент отметил, что только всенародное голосование должно быть окончательной точкой при принятии поправок.

В самих предложенных поправках к Конституции нет ничего необычного, ранее они уже вносились в нее 15 раз, заметил он.

«Над конституцией работали 6 месяцев и одну неделю. После этого в конституцию, после того, как она была принята, поправки вносились 15 равз. То, что сейчас предложено – ничего здесь нет такого необычного, 15 раз вносились поправки уже к сегодняшнему дню», – сказал Путин.

20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении. Во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.