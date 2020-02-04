Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль в Норвегии

Власти Норвегии отказали во въезде ансамблю песни и пляски Северного флота России, который должен был выступить на фестивале культуры Barents Spektakel в Киркенесе в феврале, в связи с тем, что участники коллектива не могут сдать отпечатки пальцев на визу, сообщила телекомпания NRK.

Решение приняли МИД и Минобороны Норвегии. Глава департамента коммуникаций МИД Вера Хельстрем отметила, что приезд коллектива «на практике оказался невозможным», так как участники ансамбля должны были для получения шенгенской визы сдавать отпечатки пальцев, но «российские власти не позволяют делать это людям, относящимся к военному персоналу», передает ТАСС.

«Норвегия может в особых случаях делать исключения из этого требования, в частности, при очень важных для Норвегии встречах с норвежскими властями», – сказала она.

Она отметила, что в прошлом году, когда коллектив выступал на праздновании 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов, как раз был такой особый случай – выступление являлось частью крупного мероприятия, которое имело большое значение для двусторонних отношений и для самой Норвегии.

«Возможности для исключений из правила [о сдаче отпечатков пальцев] сильно ограничены, этот вопрос рассматривается в каждом отдельном случае. Участие военного персонала в обычном культурном мероприятии, к сожалению, не подпадает под критерии для применения такого исключения», – констатировала Хельстрем.