Путин может повторно встретиться с рабочей группой по изменениям в Конституцию

Президент Владимир Путин может вновь провести встречу с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем, что президент изъявит желание встретиться с членами рабочей группы. … Когда такая встреча будет запланирована, мы вас проинформируем», – сказал пресс-секретарь, передает ТАСС.

В понедельник срок подачи поправок к законопроекту об изменениях в Конституции был продлен до 14 февраля.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении, во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.