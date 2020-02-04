Минкультуры Украины отказалось считать бюст Жукова памятником

Бюст советского маршала Георгия Жукова в Харькове отказались включить в госреестр недвижимых памятников Украины, сообщил глава организации «Свитанок» Вадим Поздняков.

Соответствующее решение приняло министерство культуры, молодежи и спорта Украины, передает РИА «Новости».

Поздняков призвал «демонтировать то, чего по закону не должно быть».

Напомним, бюст Жукова в Харькове уже пытались снести.

Харьковский горсовет проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение горсовета.