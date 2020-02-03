Володин назвал число поступивших поправок к Конституции

К президентскому законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме сообщили, что срок подачи поправок к законопроекту об изменениях в Конституции продлен до 14 февраля.

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции 20 января, уже 23 января нижняя палата парламента приняла его в первом чтении. Во втором чтении законопроект, как ожидалось, могут рассмотреть в феврале-марте.