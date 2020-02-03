Суд арестовал ударившего росгвардейца боксера Кушиташвили

235-й гарнизонный военный суд арестовал двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Кушиташвили меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля», – огласил решение судья, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что следствие вменяет Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело. Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.

Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает. При этом его адвокат сообщал, что Кушиташвили не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.