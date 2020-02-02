В отношении боксера Кушиташвили возбудили дело за нападение на росгвардейца

За нападение на сотрудника Росгвардии в отношении боксера Георгия Кушиташвили возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), – передает ТАСС слова источника.

Пресс-служба управления Росгвардии по Москве подтвердила, что в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело. Фамилия задержанного не уточнялась.

Ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии, который пытался проверить у него документы.