Чемпион России по боксу сломал нос росгвардейцу

Федерация бокса России проверяет ситуацию с инцидентом с участием двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили, который сломал сотруднику Росгвардии нос, о чем ранее сообщали СМИ.

«Мне уже сообщили об этом. В понедельник досконально узнаем, что произошло. Если они действительно что-то нарушили, то я считаю, что они должны понести жесткое наказание», – передает ТАСС слова генерального секретаря Федерации бокса Умара Кремлева.

Ранее СМИ со ссылкой на несколько Telegram-каналов сообщили, что Кушиташвили и другой боксер – Овик Оганнисян – были задержаны после инцидента, когда они напали на сотрудника Росгвардии. По сообщениям СМИ, у 24-летнего Кушиташвили нашли сверток с неизвестным веществом – вероятно, наркотиком.

Так, «Чемпионат» сообщает, что Кушиташвили и Оганнисяна остановили ночью 2 февраля в центре Москвы для проверки документов. Боксеры отказались показывать паспорта, в ходе конфликта с представителями правоохранительных органов одному из силовиков сломали нос. После этого боксеров задержали, при обыске у Кушиташвили нашли сверток с неизвестным веществом.

РЕН-ТВ публикует видео задержания боксеров.

Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов заявил, что не слышал об инциденте.

«У меня по дисциплине в команде очень строго, и мне тяжело в это поверить. Это член сборной России, участник последнего чемпионата мира. По дисциплине у меня вообще нет к нему вопросов: и он, и Оганнисян должны были поехать на турнир в Италию», – сказал Фархутдинов.

Кушиташвили является двукратным чемпионом России 2015 и 2018 годов, в 2016 году стал бронзовым в весовой категории до 81 кг. Также в прошлом году он участвовал в чемпионате мира, где дошел до 1/4 финала.