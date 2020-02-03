Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет лишения свободы

Следствие вменяет двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее он был задержан из-за конфликта с сотрудниками Росгвардии.

«Кушиташвили вменяется ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья»). Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Прошу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 апреля», – сказала следователь в ходе заседания в гарнизонном военном суде, передает ТАСС.

По данным следствия, пострадавший сотрудник Росгвардии – водитель –получил два удара по лицу. В итоге у него был сломан нос со смещением.

При этом сам Кушиташвили перед заседанием суда заявил: «Я не употребляю и никогда не употреблял наркотики».

Ранее сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело. Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.

Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает. При этом его адвокат сообщал, что Кушиташвили не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.