Боксер Кушиташвили рассказал свою версию задержания после конфликта с росгвардейцем

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили заявил, что не бил сотрудника Росгвардии и непричастен к наркотическим веществам, сообщил адвокат спортсмена Александр Дегтерев.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК в Военном следственном управлении по Москве в отношении члена олимпийской сборной России по боксу Георгия Кушиташвили. Вместе с Овиком Оганнисяном, который тоже является членом олимпийской сборной и военнослужащим, они находились в Москве в ночь с 31 января на 1 февраля. Они поехали по адресу на Фрунзенской набережной по своим личным, скажем, романтическим взаимоотношениям в гости. В подъезде у них произошла конфликтная ситуация с сотрудниками Росгвардии, а именно с тремя сотрудниками вневедомственной охраны», – цитирует адвоката ТАСС.

По его словам, росгвардейцы, не представляясь и не предъявляя служебные удостоверения, начали «заламывать руки якобы с целью проверки личности и документов».

«Якобы они [боксеры] попали в какую-то ориентировку. Произошла потасовка, в рамках которой один из сотрудников Росгвардии поскользнулся и ударился носом о лестничные перила. После этого потасовка прекратилась с учетом того, что она уже вышла на такой уровень», – рассказал Дегтерев версию защиты.

Он также усомнился, что Кушиташвили нанес удар, так как такой удар со стороны боксера в нос «мог бы закончиться глубоким нокаутом, либо летальным исходом».

Дегтерев добавил, что Кушиташвили не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.

«По приезду в УВД Хамовники уже другие сотрудники провели личный досмотр боксеров. И в кармане у Георгия нашли сверток с веществом белого цвета массой 0,6 г, откуда он появился, мы не знаем. Но, рассуждая логически, здравый смысл подсказывает, что если бы Георгий знал, что этот сверток находится у него в кармане, то он бы выкинул его по дороге, пока ехал от Фрунзенской. То есть Георгий не знал о том, что у него находится сверток, откуда он появился, мы говорить не будем, пусть следствие разбирается», – сказал адвокат.

По его словам, наркотик – вещество седативного действия, приводящее к заторможенности и медлительности.

«Сейчас 228-я статья также осталась, что касается Оганнисяна, то он не задержан. Также хочется отметить, что спортсмены еженедельно сдают допинг-пробы и ни разу в них не было обнаружено наркотиков», – подчеркнул защитник.

Напомним, сообщалось, что Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Открыто уголовное дело, которое, вероятно, будут рассматривать в военном суде. Как утверждают СМИ, у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает.