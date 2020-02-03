Пушков: Варшава приписала себе несуществующую победу над Россией

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3 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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У России есть задел для достройки «Северного потока – 2»

Россия исторически специализировалась на строительстве сухопутных, а не морских трубопроводовФото: REUTERS/Stine Jacobsen
«Россия имеет в своей копилке и полеты первого человека в космос, и полеты на Марс. Мы построили «Голубой поток» и «Турецкий поток» по дну Черного моря. И мы точно построим «Северный поток – 2», как построили «Северный поток – 1», вопреки всем санкциям», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.  Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Польша купила у США оружие для нападения на Россию

Польша получила серьезный инструмент военного давления на РоссиюФото: U.S. Air Force/R. Nial Bradshaw
Уже в 2026 году Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35A – соответствующий договор подписали Варшава и Вашингтон. Каковы достоинства и недостатки этих боевых самолетов, как происходящее меняет баланс сил на Балтике и вокруг Калининграда – и чем стоило бы ответить на это российским Вооруженным силам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
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Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...

Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
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              Пушков: Варшава приписала себе несуществующую победу над Россией

                 3 февраля 2020, 17:10
              Фото: Илья Питалев/РИА Новости
              Текст: Иван Абакумов

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              «Польша пока ничего не выиграла. Ей не удалось переписать историю, однако она развязала громкую кампанию, которая ей принесла весьма ограниченные результаты», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией» по трактовке истории Второй мировой войны.

              «Глава МИД Польши сделал чисто внутриполитическое заявление. Потому что никакой международной правовой нормы, согласно которой Россия бы считалась ответственной за развязывание Второй мировой войны, не существует», – подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

              Как пояснил Пушков, Чапутович пытается апеллировать к общеевропейской позиции. «Существует резолюция Европарламента, которая возлагает равную ответственность на Германию и СССР», – отметил сенатор. При этом собеседник напомнил, что Европарламент объединяет менее 30 государств, в то время как в мире их около двухсот.

              «У большей части мира классическая позиция: виновница Второй мировой войны – гитлеровская Германия, а Советский Союз – держава-победительница. Даже Евросоюз расколот по этому вопросу. Далеко не все евродепутаты проголосовали за резолюцию», – почеркнул собеседник.

              «И единственная международная норма, которая касается роли России во Второй мировой войне, закреплена в материалах Потсдамской конференции 1945 года и в материалах устава ООН. Никаких других международных норм не существует», – добавил сенатор.

              Потому Польше не удастся переписать историю, хотя она и развязала громкую кампанию по этому поводу, отметил Пушков. Итог, по его мнению, не блестящий: совсем недавно президента Польши Анджея Дуду не пригласили на проходивший в Израиле Форум памяти жертв Холокоста. «Следовательно, есть понимание того, что Польша никакого отношения к прекращению Холокоста, к защите еврейского населения и освобождению концлагерей не имеет. Все это – заслуга Советского Союза и Красной Армии», – сделал вывод сенатор.

              Чапутович также полагает, что после «исторической победы» Польши настало время улучшить отношения между Варшавой и Москвой, продолжил Пушков. «Но это тоже заблуждение. Во-первых, Польша приписала себе несуществующую победу. Во-вторых, если Варшава исходит из своего нынешнего видения истории, то на этой основе улучшение отношений будет исключительно сложным, если вообще возможным», – добавил эксперт.  

              Не способствует восстановлению отношений и заявление лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качинського о том, что Россия должна платить Польше репарации, отметил Пушков.

              В свою очередь сенатор Франц Клинцевич считает, что действия польских властей – абсолютно контрпродуктивны. «Сегодня нет такой страны и силы, которая заставит Россию делать то, что она не хочет. Не гнется Россия», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.  

              Собеседник считает, что правду о Второй мировой полякам переврать не удастся: есть документы, есть логика развития исторических событий. «Мы настаиваем на том, чтобы историческая правда была сохранена, никем не извращалась. Сегодня Польша пытается эту правду подменить и извлечь из этого выгоду. Но ничего у них не выйдет», – резюмировал Клинцевич.

              Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией» о трактовке событий Второй мировой войны.

              «Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице», – заметила по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

              В прошлом году Владимир Путин напомнил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии.

              23 января Путин выступил с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Ранее российский лидер заявил: противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой. Президент напомнил, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.

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