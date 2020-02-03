Пушков: Варшава приписала себе несуществующую победу над Россией

«Польша пока ничего не выиграла. Ей не удалось переписать историю, однако она развязала громкую кампанию, которая ей принесла весьма ограниченные результаты», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией» по трактовке истории Второй мировой войны.

«Глава МИД Польши сделал чисто внутриполитическое заявление. Потому что никакой международной правовой нормы, согласно которой Россия бы считалась ответственной за развязывание Второй мировой войны, не существует», – подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Как пояснил Пушков, Чапутович пытается апеллировать к общеевропейской позиции. «Существует резолюция Европарламента, которая возлагает равную ответственность на Германию и СССР», – отметил сенатор. При этом собеседник напомнил, что Европарламент объединяет менее 30 государств, в то время как в мире их около двухсот.

«У большей части мира классическая позиция: виновница Второй мировой войны – гитлеровская Германия, а Советский Союз – держава-победительница. Даже Евросоюз расколот по этому вопросу. Далеко не все евродепутаты проголосовали за резолюцию», – почеркнул собеседник.

«И единственная международная норма, которая касается роли России во Второй мировой войне, закреплена в материалах Потсдамской конференции 1945 года и в материалах устава ООН. Никаких других международных норм не существует», – добавил сенатор.

Потому Польше не удастся переписать историю, хотя она и развязала громкую кампанию по этому поводу, отметил Пушков. Итог, по его мнению, не блестящий: совсем недавно президента Польши Анджея Дуду не пригласили на проходивший в Израиле Форум памяти жертв Холокоста. «Следовательно, есть понимание того, что Польша никакого отношения к прекращению Холокоста, к защите еврейского населения и освобождению концлагерей не имеет. Все это – заслуга Советского Союза и Красной Армии», – сделал вывод сенатор.

Чапутович также полагает, что после «исторической победы» Польши настало время улучшить отношения между Варшавой и Москвой, продолжил Пушков. «Но это тоже заблуждение. Во-первых, Польша приписала себе несуществующую победу. Во-вторых, если Варшава исходит из своего нынешнего видения истории, то на этой основе улучшение отношений будет исключительно сложным, если вообще возможным», – добавил эксперт.

Не способствует восстановлению отношений и заявление лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качинського о том, что Россия должна платить Польше репарации, отметил Пушков.

В свою очередь сенатор Франц Клинцевич считает, что действия польских властей – абсолютно контрпродуктивны. «Сегодня нет такой страны и силы, которая заставит Россию делать то, что она не хочет. Не гнется Россия», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

Собеседник считает, что правду о Второй мировой полякам переврать не удастся: есть документы, есть логика развития исторических событий. «Мы настаиваем на том, чтобы историческая правда была сохранена, никем не извращалась. Сегодня Польша пытается эту правду подменить и извлечь из этого выгоду. Но ничего у них не выйдет», – резюмировал Клинцевич.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией» о трактовке событий Второй мировой войны.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт и в больнице», – заметила по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В прошлом году Владимир Путин напомнил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии.

23 января Путин выступил с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Ранее российский лидер заявил: противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой. Президент напомнил, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.

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