Экс-глава Керчи призвала прекратить травлю ее детей

Бывший председатель Керченского горсовета Мая Хужина, ушедшая в отставку на фоне скандала с поздравлением блокадников Ленинграда, рассказал, что приобрела подарки на личные средства и призвала прекратить травлю ее родных в соцсетях.

«Я прошу оградить моих детей. Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. А сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери. Сама бы я совершенно спокойно выдержала эту травлю, так могу отсеять троллей и ботов, потому что кроме как обозначить мои параметры фигурные и мое лицо, других аргументов у них не было», – сказала Хужина, передает РИА «Новости».

Она также заявила, что не чувствует своей вины в случившемся и сожалеет, что общественность увидела в акции доброй воли только «гардероб».

«Я солдат и выполнила приказ, который мне дали (написать заявление об отставке). Я не считаю себя виноватой. Я как помогала блокадницам, узникам концлагерей, детям войны, так и буду помогать. Я пришла к людям как человек, а не как чиновник и не как политик. Просто как человек, который пришел и познакомился с каждым, каждого взял за руку и сказал, что теперь вы под защитой. И они почувствовали защиту и внимание», – сказала Хужина.

Она отметила, что цветы и караимские пироги, которые были подарены блокадникам, чиновники приобрели на собственные средства. «Никаких бюджетных денег на это не тратилось. Это была акция доброй воли. Мне жаль, что люди увидели только гардероб», – добавила она.

Хужина руководила горсоветом четыре месяца. Решение по ее дальнейшим планам пока не принято. «Я не политик, я врач. Не получилось у меня этого. Я хотела помочь городу», – сказала Хужина, отметив, что остается депутатом горсовета и секретарем городской организации партии «Единая Россия».

Депутаты Керченского горсовета в понедельник досрочно прекратили полномочия Хужиной и ее заместителя в связи с отставкой по собственному желанию.

Напомним, 27 января глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали, цветы и пироги с мясом, которые СМИ приняли за батоны белого хлеба. После этого на чиновниц обрушилась волна критики. 30 января Хужина и Щербула написали заявления об отставке.

При этом жительницы Керчи, пережившие блокаду Ленинграда, рассказали, что обрадовались подаркам от местных чиновников и не увидели в них ничего оскорбительного.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна. Сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов», а потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна.