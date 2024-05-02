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    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Немецкая философия подтверждает русскую правоту

    Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Поучительная история 1 мая

    На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.

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    2 мая 2024, 19:45 • Новости дня

    Российская компания приступила к строительству электростанции на Иссык-Куле

    Российская компания приступила к строительству солнечной электростанции на Иссык-Куле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр энергетики Киргизии Таалайбек Ибраев сообщил о начале строительства солнечной электростанции на Иссык-Куле, реализацией проекта занимается российская компания Unigreen Energy.

    О том, что Unigreen Energy начинает строительство станции на Иссык-Куле, Ибраев рассказал в кулуарах третьего Ташкентского международного инвестиционного форума, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в конструктивном развитии отношений с Киргизией.

    1 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»
    ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, ракетные войска и артиллеристы Вооруженных сил России за прошедшие сутки поразили штаб оперативного командования украинской армии «Юг», а также живую силу и технику противника в 112 районах, сообщило Минобороны.

    Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Загоруйковки Харьковской области, Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, гаубица FН-70 производства Британии, орудие Д-20 и установка «Гвоздика».

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки ДНР.

    ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Нота» и «Анклав», а также РЛС AN/TPQ-50 производства США.

    Военнослужащие Центральной группировки улучшили положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах Ленинского, Керамика и Очеретино ДНР.

    Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах Новгородского, Соловьево, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов и Бердычей ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 410 военнослужащих, танк, машину пехоты, бронемашину, три автомобиля, установку Dana 2 чешского производства, гаубицу М102 производства США, гаубицу «Мста-Б» и установку «Гвоздика».

    Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах Луговского Запорожской области и Старомайорского ДНР.

    Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 производства Британии, установка «Гвоздика» и станция РЭБ «Буковель-AD».

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского Запорожской области, Ивановки и Степового Херсонской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих и гаубицу М777 производства США.

    Российская ПВО сбила за сутки 29 украинских дронов, пять авиабомб Hammer производства Франции и снаряд РСЗО «Ураган».

    Всего с начала спецоперации уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 648 беспилотников, 509 ЗРК, 15 891 танк и других бронемашин, 1275 РСЗО, 9230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 413 единиц спецтехники.

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    30 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Военный эксперт Леонков: При длительном хранении ракет в кассетной модификации суббоеприпасы становятся малоэффективными

    Военный эксперт объяснил неразорвавшиеся суббоеприпасы от ракет ATACMS в Крыму

    Tекст: Алёна Задорожная

    США передали Украине кассетную модификацию ракет ATACMS. Однако из-за того, что боеприпасы длительное время лежали на складе, суббоеприпасы дают сбой. При этом, если они не разорвались на земле, то фактически становятся минами, пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Крыму предупредили об опасности несдетонировавших суббоеприпасов американских ракет ATACMS.

    «У ракет ATACMS есть кассетная модификация. В этом случае боеприпас несет внутри себя отдельные компоненты со взрывчатым веществом – суббоеприпасы. И иногда эти компоненты падают на землю, не разорвавшись», – объяснил военных эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, в данном случае такое большое число несдетонировавших суббоеприпасов объясняется тем, что ракеты, переданные Украине, было предоставлены со складов длительного хранения. «Как показывает практика, при длительном хранении кассетных боеприпасов их начинка становится малоэффективной», – продолжил спикер.

    «Однако сами суббоеприпасы, лежащие на земле, представляют серьезную угрозу, потому что фактически становятся минами. К ним нельзя даже прикасаться. В случае обнаружения такой «находки» необходимо вызывать саперов, которые либо обезвредят ее на месте при помощи специального колпака, либо каким-то образом перенесут ее на безопасное расстояние», – говорит специалист.

    Леонков уверен: за атакой ВСУ на Крымский полуостров вновь не последует никакой осуждающей реакции со стороны Запада. «Когда ракеты ATACMS передавались Украине, американцы сразу заявили, что использовать их можно только по украинским территориям. Но ведь те же Штаты отказываются признавать Крым частью России. Так что в их логике действия Киева можно только поощрить», – пояснил он.

    Резюмируя, Леонков подчеркнул – атака преследовала две цели. «Первая – запугать россиян. Вторая – посеять в головах наших граждан недоверие к действиям гражданских и военных властей страны», – заключил собеседник.  

    В Симферопольском районе Крымского полуострова остались несдетонировавшие суббоеприпасы американских ракет ATACMS, предупредил ранее глава региона Сергей Аксенов. Эти компоненты ракет находят в селе Донском и его окрестностях, отметил Аксенов в своем Telegram-канале. Тем, кто их обнаружил, не следует приближаться к ним, поднимать. Необходимо вызывать сотрудников МЧС и МВД.

    Напомним, ночью украинские военные ударили по Крыму ракетами ATACMS. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрывался Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем ста дальнобойных ракет ATACMS, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    30 апреля 2024, 16:24 • Новости дня
    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией

    Бывший американский разведчик: США хранят оружие в Польше, боясь его уничтожения на Украине

    Бывший американский разведчик рассказал о страхе США перед Россией
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    США держат технику на польской границе, опасаясь, что она будет уничтожена российскими войсками, как только пересечет границу с Украиной, заявил экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что США на «собственном горьком опыте убедились, что как только она (техника) пересекает границу, русские ее взрывают», передает РИА «Новости».

    Поэтому Вашингтон боится посылать свои ударные ракеты, артиллерийские снаряды и новые бронемашины Киеву, заявил он. Риттер подчеркнул, что Россия сейчас так доминирует на поле боя, что там не уцелело бы даже «бесконечное» количество переданной Киеву военной техники.

    Ранее Риттер заявил, что Россия может уничтожить армии НАТО.

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    30 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    Европу предупредили о риске новой зависимости от России

    FT: В Норвегии предупредили Европу о риске зависимости от импорта российских удобрений

    Европу предупредили о риске новой зависимости от России
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это уже происходило с газом, заявил исполнительный директор норвежской химической компании Yara International Торе Хольсетхер.

    В интервью газете Financial Times Хольсетхер отметил, что Россия наращивает поставки азотных удобрений в Европу, передает РИА «Новости».

    Данные Евростата подтверждают его слова: за год, предшествующий июню 2023, ЕС вдвое увеличил импорт из России мочевины – самого популярного азотного удобрения, пишет издание.

    Хотя в этом сезоне импорт из России снизился, он все еще остается на исторически высоком уровне, составляя треть от общего объема поставок мочевины в Европу, отмечается в статье.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ.

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    30 апреля 2024, 20:45 • Новости дня
    BI: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино

    Business Insider: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино

    BI: Ошибка ВСУ помогла России продвинуться у Очеретино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ допустили ошибку, которая позволила российским войскам провести успешное наступление у Очеретино, пишет Business Insider (BI).

    По данным BI, украинские войска совершили оплошность при ротации элитной 47-й механизированной бригады Украины и 115-й механизированной бригады в районе Очеретино, что позволило ВС России продвинуться вперед и взять под контроль большую часть населенного пункта, передает РИА «Новости».

    Ранее пленный ВСУ рассказал об обмане командования в Очеретино.

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    30 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    Военкор заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига

    Военкор Коц заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига

    Военкор заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Морпех с Днепра сообщил о том, что слова главкома ВСУ Александра Сырского о взятии под правым берегом Днепра острова Нестрига не являются правдой, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале военкор отметил, что «ничего они не взяли». При этом с заходом украинских бойцов на остров, «те перестали его обстреливать кассетными боеприпасами, чтобы не попасть по своим».

    Также военкор отметил, что в данный момент на острове присутствует как российская, так и украинская сторона. Идут перестрелки между ВСУ И ВС России.

    Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки «Днепр» в ночь на вторник уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ на реке Днепр в Херсонской области.

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    2 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар

    Политолог Рар: В США и ЕС недовольны тем, что их техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе

    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    На выставке представлено свыше 30 образцов западной военной техники. США и ЕС не нравится, что их вооружение показывается в таком виде, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее представителям западных дипведомств разрешили проходить на выставку трофейной техники ВСУ вне очереди.

    На Западе крайне негативно восприняли выставку трофейной техники в Москве, сказал германский политолог Александр Рар. «Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», – пояснил эксперт.

    Собеседник считает, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличными взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт. Он отмечает, что Брюссель и Вашингтон пытаются представить противостояние как защиту суверенитета Украины. Немаловажным является и идеологический аспект выставки.

    Ранее организаторы выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве ввели особые условия посещения для дипломатов из западных государств. В частности, представители американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть экспозицию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова лично предложила сотрудникам зарубежных ведомств ознакомиться с мероприятием. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.

    Россияне должны видеть поверженную технику ВСУ, организация этой выставки на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое мероприятие вызовет большой интерес у жителей столицы и гостей города.

    В то же время западная пресса о выставке отзывается негативно. Так, британская Daily Express решила, что мероприятие является некой «насмешкой» российского правительства над Западом. Отмечается, что экспозиция проходит сразу после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.

    Напомним, трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России. Например, в экспозиции представлены немецкая БМП Marder и танк Leopard 2, БТР М113 и БМП Bradley, сделанные в США, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Кроме того, на выставку у музея Победы на Поклонной горе были доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Они были захвачены у Бердычей на Авдеевском направлении.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему выставка трофейной техники вызвала негативную реакцию на Западе.

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    2 мая 2024, 14:34 • Новости дня
    В МИД допустили связь высказываний Макрона с днями недели

    Спикер МИД Захарова допустила связь высказываний Макрона с днями недели

    В МИД допустили связь высказываний Макрона с днями недели
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели», предположила спикер МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, у Макрона, видимо, есть определенный цикл для подобных высказываний, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

    Агентство Bloomberg отмечало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.

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    2 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Рогов: Освобождение Работино означает полное обнуление украинского «контрнаступа»

    Рогов: Работино стало важным символом победы русского оружия

    Рогов: Освобождение Работино означает полное обнуление украинского «контрнаступа»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российский флаг, поднятый над Работино, имеет очень важное символическое значение. Во время контрнаступления украинская пропаганда выставляла взятие этого села важным достижением. Теперь же можно говорить о полном обнулении этих якобы успехов, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее над северными окраинами Работино был поднят флаг России.

    «На данный момент в Работино наблюдается локальное сопротивление противника. Как правило, это группы из нескольких солдат, вооруженных исключительно стрелковым оружием. Видимо, оставшиеся в селе боевики ВСУ из-за проблем со связью не знают о бегстве основных сил украинской армии», – сказал Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией».

    «Освобождение этого населенного пункта и высот рядом с ним позволят российской армии обеспечить огневой контроль над ближайшим участком фронта. Это поможет быстрее «срезать» Работинский выступ, который возник в результате прошлогоднего наступления ВСУ», – подчеркивает он.

    «Кроме того, здесь есть и важное символическое значение. Напомню, в период контрнаступления ВСУ Работино было чуть ли не единственным достижением нашего противника. Тогда офис Зеленского активно представляли это как серьезную победу и раздувал ее в СМИ. Однако теперь российские войска свели на нет все результаты летней атаки украинской армии», – отмечает собеседник.

    «Более того, Работино стало важным символом победы русского оружия. Наши солдаты отразили все атаки противника, в том числе осуществленные с помощью современной западной техники, а позднее вновь подняли флаг России над населенным пунктом», – акцентировал эксперт.

    «Сейчас ВСУ готовят две линии обороны, расположенные неподалеку от Орехова. Там возводятся железобетонные сооружения по стандартам НАТО. Они закапываются на несколько метров в землю и снаружи похожи на небольшие холмы. Кроме того, территория серьезно заминирована. Сам же город – это укрепрайон, своеобразная Авдеевка на Запорожском направлении», – пояснил он.

    «Тем не менее боевой дух солдат ВСУ на этом участке фронта не очень высок. Мотивации сражаться у насильно загнанных в войска людей немного. Но несмотря на это не следует ожидать быстрого продвижения российской армии на данном направлении. Необходимо идти аккуратно, ведь важна не скорость наступления, а сохранение жизней наших ребят», – резюмировал Рогов.

    Ранее российские военные дошли до северных окраин села Работино и подняли там триколор, сообщил Рогов агентству РИА «Новости». По его словам, основные силы ВСУ оставили Работино, отойдя на новые заранее подготовленные позиции. Однако противник пытается сохранить в населенном пункте хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением Украины за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.

    В начале недели Рогов отмечал, что в Работино остались лишь незначительные очаги сопротивления украинской армии, которая, вероятно, пытается сражаться, поскольку «не понимает, что уже все». Он подчеркивал, что у этих подразделений ВСУ «нет реальной оценки ситуации».

    Напомним, сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что молодые люди составляют лишь небольшую долю солдат ВСУ, принимающих участие в выполнении солдат не передовой. По его словам, значительная часть состава старше 50 лет.

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    2 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Спикер МИД Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие

    Захарова: Исполнителей преступления в Доме профсоюзов настигнет возмездие
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и участников варварского преступления в Доме профсоюзов в Одессе, следует из комментария спикера МИД Марии Захаровой.

    По ее словам, рано или поздно справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей такого варварского преступления, не имеющего срока давности, передает ТАСС.

    Также Захарова отметила, что настанет день, когда Одесса сбросит иго бандеровцев и вновь станет свободным городом, где в согласии будут жить люди разных национальностей.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стала одним из проявлений нацизма на Украине, против которого направлена специальная военная операция.

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    30 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина

    Bloomberg: Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина

    Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина
    @ IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы тот призвал российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Макрон хочет сблизиться с китайским лидером во время его двухдневного визита во Францию, передает РИА «Новости».

    Он также планирует договориться с китайской стороной о сотрудничестве в сфере производства аккумуляторов для электромобилей.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом.

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    2 мая 2024, 15:32 • Новости дня
    Грузовик в Киргизии врезался в группу детей

    Грузовик в Киргизии сбил 29 детей на празднике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В киргизском поселке грузовой автомобиль без водителя сбил 29 детей на празднике, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

    Инцидент произошел в Сузакском районе в Джалал-Абадской области, грузовик Hyundai Porter наехал на 29 детей, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе управления обеспечения безопасности дорожного движения указали, что стоявший грузовик внезапно поехал по склону, сбил детей, которые готовились к выступлению на празднике. Там пояснили, что водителя за рулем машины в этот момент не было.

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    2 мая 2024, 07:30 • Новости дня
    Представитель России в МВФ обвинил фонд в прямом финансировании терроризма

    Директор МВФ от России Можин обвинил фонд в прямом финансировании терроризма в вопросе поддержки Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Международный валютный фонд напрямую финансирует терроризм, оказывая поддержку Киеву, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

    По его словам, организуя поддержку Киеву, фонд напрямую занимается финансированием терроризма, передает РИА «Новости».

    Можин также отметил, что эти «кредиты» от МВФ, в основном позволяют Украине погашать старые долги, при этом чистого прироста средств фонда практически не происходит.

    Тем временем в Киеве пожаловались на трудности на поле боя из-за отсутствия помощи США.

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    30 апреля 2024, 10:44 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что запущена сирена ракетной опасности, жителям рекомендовано не подходить к окнам.

    Во вторник утром в Белгородском регионе объявляли угрозу ракетной опасности. После этого российская ПВО сбила воздушную цель над Белгородом.

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    30 апреля 2024, 11:27 • Новости дня
    В России определены категории граждан, которые могут оплачивать ЖКХ без комиссии

    В России определены категории граждан, которые могут оплачивать ЖКХ без комиссии банков

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти утвердили категории граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, взимающейся отдельными банками.

    На сайте правительства указано, что в эту категорию вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

    Напомним, президент Владимир Путин в декабре сообщил о решении властей России распространить отмену комиссии за оплату ЖКХ на всех пенсионеров и льготников.

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    Грузинские власти борются за роль сталинской «редиски»

    Несмотря на угрозы со стороны Запада и решимость оппозиции устроить побоище на улицах Тбилиси, власти Грузии намерены довести до конца дело с местным аналогом закона об иноагентах и утвердить его. Они не могут поступить иначе, поскольку являются теми, кого Сталин сравнивал с редиской. Подробности

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    Одесса ждет от России справедливости за 2 мая

    Десять лет назад столкновения между противниками и сторонниками Евромайдана привели к одной из самых трагических страниц в современной истории – пожару в одесском Доме профсоюзов. Жертвами тех событий стали десятки человек, сотни получили травмы. Организаторы и провокаторы массовых беспорядков до сих пор не наказаны. События в Одессе стали поворотным моментом не только для ополчения Донбасса, но и для всех участников Русской весны, в том числе в Харькове, Николаеве и Запорожье. Подробности

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    Американское ядерное оружие взрывает польское общество

    В Минобороны Польши заявили, что уже подали заявку на участие в программе, которая позволит размещать на территории страны американское ядерное оружие. Между тем сама постановка такого вопроса расколола не только польское руководство, но и все польское общество. Кто и почему в Польше боится американских ядерных бомб? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Бомба в космосе и шоу в Совбезе

      США обвинили Россию в намерении разместить в космосе ядерное оружие. Более того, разыграли спектакль в попытке доказать свое обвинение. Однако результат плачевный: постпред России в ООН Василий Небензя легко отбился благодаря просчетам в плане США. Что произошло в Совбезе?

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      Власти Молдавии приступили к предвыборной зачистке страны от оппозиции, которая ранее провела объединительный съезд в Москве. 2024 год – год битвы между Россией и НАТО за Молдавию, и ставки в этой битве очень высоки.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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