Власти Керчи ответили на критику из-за поздравлений блокадников хлебом

Керченские власти ответили на критику пользователей соцсетей, которых возмутило, что чиновницы в шубах поздравили бывших блокадников с Днем освобождения Ленинграда булками белого хлеба.

27 января председатель горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Пост о награждении ветеранов Хужина опубликовала в своем Facebook. На опубликованных фото было видно, как дамы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба, которые они назвали «символическими».

«Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение. Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», – написала Хужина.

Подписчики пристыдили чиновников, отметив, что пожилым людям могли вручить хотя бы продуктовые наборы. После шквала критики Хужина удалила публикацию, но перед этим ответила некоторым подписчиками. В частности, она заявила, что на ее подчиненных были не шубы, а «имитация». «Если вы не бот и женщина, то должны разбираться где шубы, а где имитация», – возмутилась Хужина.

В то же время одна из представительниц делегации Керченского горсовета Лариса Щербула рассказала Telegram-каналу «Подъем», что блокадникам принесли не хлеб, а караимские пироги с мясом.

«Не было никакого хлеба. Это караимский пирог с мясом. Его передало наше татарское сообщество. Они хотели как-то тоже поучаствовать. Мы постоянно бываем у наших блокадников. Это не первый раз. Спрашивали, что им надо. Они говорят, что всё у них есть. Только двое обратились за помощью: попросили лекарства и коляску. Лекарства мы уже купили, а завтра коляску купим», – сообщила Щербула.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи. «Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно. Это требует особого отношения, нужно думать о дополнительных мерах помощи в отношении этих людей, об уходе, а не унижать такого рода поступками. Формально отнеслись к этому», – сказал Форманчук РИА «Новости».

Санкт-Петербург 27 января отмечал 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.