Горсовет Керчи принял отставку председателя после скандала с блокадниками

Депутаты городского совета Керчи приняли отставку председателя законодательного органа Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, подавших заявления после инцидента с поздравлением блокадников.

Решение было принято на внеочередной сессии городского совета, передает ТАСС.

Обязанности главы горсовета Керчи временно возложены на депутата от «Единой России» Ольгу Солодилову, выборы председателя пройдут на следующей неделе, передает РИА «Новости».

«В ближайшее время состоится партийная конференция. Партия «Единая Россия» выдвинет кандидатуру, и на следующей неделе будем рассматривать вопрос избрания председателя городского совета», – сказал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Напомним, 27 января глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали, цветы и пироги с мясом, которые СМИ приняли за батоны белого хлеба. После этого на чиновниц обрушилась волна критики. 30 января Хужина и Щербула написали заявления об отставке.

При этом жительницы Керчи, пережившие блокаду Ленинграда, рассказали, что обрадовались подаркам от местных чиновников и не увидели в них ничего оскорбительного.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна. Сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов», а потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна.