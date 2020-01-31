Блокадницы из Керчи высказались о скандале с батонами

Жительницы Керчи, пережившие блокаду Ленинграда, рассказали о своей реакции на подарки от местных чиновников, в том числе на «символический» батон хлеба из-за чего после разгорелся скандал.

Блокадница Лидия Тютюнник рассказала, что приняла подарки с благодарностью. «Я спокойно отнеслась к тому, что мне подарили пирог. Благодарна, что обо мне помнят, пришли, поговорили, поздравили. Коробочку конфет и две пачки чая еще вручили»,– рассказала женщина «Московскому комсомольцу».

При этом отмечается, что чиновницы подарили блокадникам не батон, а пирог – караимскую выпечку с картофелем и мясом.

Евгения Трошина заявила, что ее возмутил скандал, который «раздули» из-за инцидента с подарками. «Нам подарили пирог, нам подарили цветы. Никакой обиды и никакого негатива у меня это не вызывает... Нельзя хлебом оскорбить, особенно блокадников», – сказала пенсионерка.

«Очень вкусный был пирог, мы его вечером съели, еще раз все вспомнили», – подтвердила дочь блокадницы.

Другие жительницы блокадного Ленинграда, которых поздравили чиновники, также заявили, что не видят ничего оскорбительного в подарках. По их словам, к ним также приходил врач и обещал направить в санаторий. Утром же блокадникам в подарок привезли продукты.

При этом большинство блокадников Керчи приняли предложение властей региона поехать по бесплатным путевкам в санатории Крыма, им и их сопровождающим предложат выбрать любое время, чтобы провести две недели в санатории, рассказал ТАСС первый заместитель председателя Госсовета региона Ефим Фикс, который проводит в Керчи депутатское расследование.

«Из 11 блокадников я сегодня встретился с 8 блокадниками. <…> Мы все проговорили с ними, определились по лечению. Нужны три слуховых аппарата, я попросил главврача керченской больницы, чтобы специалисты посмотрели. На следующей неделе три человека попросили госпитализацию, они будут госпитализированы. (8 блокадников, – прим. ВЗГЛЯД) согласились ехать по путевкам в санатории: одна женщина - сентябрь-октябрь, остальные - апрель-май», – сказал Фикс. Он добавил, что с еще тремя блокадниками встретится в понедельник и предложит им путевки.

Напомним, 27 января глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба, которые они назвали «символическими». После этого на чиновниц обрушилась волна критики. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю с поздравлением блокадников батонами «дикой».

В четверг депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») сообщил, что глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее зам Лариса Щербула написали заявления об отставке.