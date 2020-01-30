Аксенов назвал «дикой» историю с вручением батонов блокадникам в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов считает историю с поздравлением блокадников чиновниками и депутатами в Керчи «дикой», по его мнению, их необходимо уволить с занимаемых должностей.

«Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо! Завтра в течение дня Государственный совет республики Крым проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии», – заявил Аксенов во «ВКонтакте».

Глава Крыма обговорил ситуацию со спикером Госсовета республики Владимиром Константиновым. Он отметил, что в поздравлении блокадников приняли участие председатель и депутат городского совета Керчи, а также депутат парламента республики.

«Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия», – заключил Аксенов.

Напомним, 27 января председатель горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба, которые они назвали «символическими».

После этого на чиновниц обрушилась волна критики, за которую они попытались оправдаться.