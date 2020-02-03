Названы финалисты конкурса «Лидеры России» в Приволжье и на Северном Кавказе

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У России есть задел для достройки «Северного потока – 2»

Россия исторически специализировалась на строительстве сухопутных, а не морских трубопроводовФото: REUTERS/Stine Jacobsen
«Россия имеет в своей копилке и полеты первого человека в космос, и полеты на Марс. Мы построили «Голубой поток» и «Турецкий поток» по дну Черного моря. И мы точно построим «Северный поток – 2», как построили «Северный поток – 1», вопреки всем санкциям», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой проектирования и эксплуатации газонефтепроводов Губкинского университета Никита Голунов.  Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

Греция начала свое возрождение и добилась независимости от турок вопреки воле российского императораФото: Теодор Вризакис "Великая Лавра, Герман благословляет лаварон"
Ровно 190 лет назад был подписан Лондонский протокол, которым Россия, Британия и Франция признавали независимость нового государства − Греции. Возвращение страны эллинов на карту Европы было многолетней мечтой российских монархов, которые видели в греках православных братьев и союзников по борьбе с турками. Но в итоге греческий суверенитет едва не стоил Романовым их короны.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...

Балканы могут взорваться вулканом войны

Андрей Манчук, политолог
Тридцать лет независимости превратили бывшие югославские республики в колонии стран первого мира, а перманентный экономический кризис провоцирует рост социальных противоречий, помноженных на старую межнациональную рознь. Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она вроде бы гражданка, а вроде как уже и нет. Подробности...
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              Названы финалисты конкурса «Лидеры России» в Приволжье и на Северном Кавказе

              3 февраля 2020, 12:03

              Текст: Алина Назарова

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              Объявлены имена 60 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», прошедших в суперфинал от Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.

              Среди 30 финалистов третьего сезона конкурса в Приволжье семеро – жители Татарстана, шестеро – Башкортостана, четверо – Чувашии, три финалиста из Нижегородской области, по два представителя от Оренбургской, Самарской областей и Республики Мордовия, по одному финалисту от Пермского края, Саратовской, Пензенской областей и Республики Марий Эл, сообщается в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД пресс-релизе.

              «Участники полуфинала в Приволжье очень разные – среди них есть представители ракетно-строительной промышленности, индустрии развлечений, пекари, сотрудники гражданской авиации, издатели, владельцы бизнеса, госслужащие. В полуфинале принимает участие мама девятерых детей. У 47 конкурсантов – научные степени: 44 – кандидаты наук, три участника имеют докторскую степень», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

              Он добавил, что всего в полуфинале приняли участие 282 человека из всех регионов Приволжья. В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ПФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый конкурсант получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.

              «Конкурс «Лидеры России» – не только попытка реализовать механизм социальных лифтов, но и – найти людей, которые могут решать сложные вопросы и имеют свежий взгляд на проблемы. Сегодняшние ребята способны и готовы смотреть на проблемы по-другому. Они очень хорошо чувствуют меняющийся мир. Приблизительно 40% участников – это те, кто также заявлялся на первый и второй сезоны. У них есть навыки, но, тем не менее, они идут вновь сюда. По разным причинам – и не только для того, чтобы их заметили, а чтобы самореализоваться», – рассказал член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Швыдкой.

              Помимо оценочных мероприятий на полуфинале состоялись встречи и мастер-классы. Лекцию о перспективах экономики России для участников полуфинала прочитал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов, постоянный представитель главы Удмуртии при президенте, замглавы правительства Удмуртии Михаил Хомич пообщался с полуфиналистами конкурса из Удмуртии.

              Среди 30 человек, которые прошли в финал от Северо-Кавказского федерального округа, 14 представляют Ставропольский край, семеро – Дагестан, четверо – Кабардино-Балкарию, двое – Северную Осетию-Аланию, двое – Чечню и один финалист – Карачаево-Черкесию.

              По итогам полуфинала СКФО к участникам обратились заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Александр Садовский и депутат Госдумы, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Светлана Журова.

              Садовский поделился сложившимся у организаторов конкурса мнением о характерных чертах северокавказских участников, отличающих их от конкурсантов из других регионов. В частности, это особое чувство внутреннего достоинства и уважения к другим, помогающие местным лидерам добиваться успеха в профессиональной деятельности и коммуникациях.

              «Когда за рабочим столом говорил старший, его обязательно выслушивали до конца. Когда участник хотел кого-то покритиковать, он делал это в такой форме, чтобы другой мог эту критику принять. Мне кажется, эта черта уникальна и при этом настолько ценна, что ее обязательно стоит сохранять и нести дальше», – заявил Садовский.

              Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» также призвал полуфиналистов активно применять собственный лидерский потенциал в реализации социальных инициатив. «Каждый из вас уже достаточно силен, чтобы помогать другим. И тема социальных проектов неслучайно проходит сквозной нитью через конкурс. Я знаю, что у многих из вас уже начаты подобные проекты, и я надеюсь, что вы продолжите их, чтобы сделать свою малую родину еще лучше», – добавил Садовский.

              В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в СКФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс «Про любовь» для полуфиналистов конкурса провел всемирно известный спортсмен-паралимпиец, член Общественной палаты, член Общественного совета при уполномоченном при президенте по правам ребенка Сергей Бурлаков. Он рассказал конкурсантам о преодолении трудностей, о том, как любовь формирует личность, как любовь раскрывает в человеке его безграничный жизненный потенциал.

              Кроме того, накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, состоялись специальные мероприятия для участников от компаний-партнеров конкурса. Представители компаний РусГидро и Россети встретились с участниками и рассказали о планируемых и реализуемых проектах в Северо-Кавказском федеральном округе, возможностях компаний, в том числе в части социальной защиты, об открытых вакансиях. Желающие из числа конкурсантов сразу имели возможность пройти экспресс-собеседования.

              Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал всем участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

              Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В 2020 году на конкурс поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.


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