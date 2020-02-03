Годовщину победы в Сталинградской битве отметили «Случайным вальсом»

Волгоград (с 1925 по 1961 год – Сталинград) отметил годовщину победы в Сталинградской битве участием во всероссийской акции «Память в танце. Случайный вальс».

Свыше 200 волонтеров станцевали с горожанами под одну из самых известных песен военных лет «Случайный вальс» на нижней террасе центральной набережной Волгограда, передает Regnum.

Марк Фрадкин и поэт Евгений Долматовский написали «Случайный вальс» через несколько дней после победы в Сталинградской битве по дороге из Сталинграда на Курскую дугу в Елец. Исполнил песню Леонид Утесов.

Песня основана на реальной истории советского летчика Василия Васильева, который, оказавшись в небольшой деревушке, принял участие в танцах местной молодежи – он пригласил на вальс одиноко стоящую девушку, но вынужден был уйти, не закончив танец.

После появления песни девушка написала письмо на радио, надеясь, что ей помогут найти летчика, но встреча не состоялась – Васильев погиб на боевом задании.

Акция организована «Молодежкой Общероссийского народного фронта».

Патриотический танцевальный флешмоб прошел по всей стране.

Так, в Амурской области участниками акции стали около 400 человек.

«Все они в танце вспомнили тех, кто ждал, любил и верил, но фронтовое утро снова звало их поход», – сообщается на странице «Молодёжки ОНФ» в соцсети «ВКонтакте».

2 февраля в Волгограде к Вечному огню на Мамаевом кургане возложили тысячи гвоздик в честь 77-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битве.

Историки называют Сталинградскую битву (июль 1942 года – февраль 1943 года) одной из самых кровопролитных в истории человечества – общие потери сторон превысили 2 млн человек. Победа под Сталинградом положила начало перелому в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн.

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