В США первый человек умер от коронавируса

В США зарегистрирован первый случай смерти из-за нового коронавируса, пишут СМИ.

Человек умер от коронавируса в штате Вашингтон, передает ТАСС со ссылкой на Bloobmerg.

В субботу первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Эквадоре. На данный момент заболевание зарегистрировали более чем в 50 странах, только в Китае от него умерло более 2,7 тыс. человек.