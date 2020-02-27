В Пентагоне заявили о «безвыходном положении» США из-за российских гиперзвуковых ракет

Появление в России гиперзвуковых ракет большой дальности – огромный вызов для США, который поставил вооруженные силы страны в безвыходное положение, заявил и.о. министра ВМС США Томас Модли.

«Огромным вызовом для нас сейчас является то, что наши противники развивают гиперзвуковые ракеты большой дальности, что ставит наши вооруженные силы в безвыходное положение и заставляет работать все дальше и дальше. Мы должны развивать различные возможности, чтобы противостоять этому. Поэтому мы развиваем вооружения в рамках неядерного мгновенного удара», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что сейчас ведется работа с ВВС и рассматриваются варианты, о которых он не может «заявить открыто».

1 февраля Модли также сравнил отставание от России в сфере гиперзвукового оружия с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В середине января в Пентагоне заявили, что США потребуются годы, чтобы справиться с последствиями неудачи в разработке гиперзвукового оружия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.