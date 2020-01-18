США признали неудачу в области гиперзвукового оружия

США потребуются годы, чтобы справиться с последствиями неудачи в разработке гиперзвукового оружия, заявил замглавы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны генерал Джон Хайтен.

Он отметил, что США «в области гиперзвука серьезно соревнуются с рядом конкурентов в мире». По его словам, США «были впереди 10 лет назад». Тогда у них имелись «две программы, два прототипа», которые «не очень хорошо работали».

«Что мы сделали после того, как они потерпели неудачу?» – приводит его слова РИА «Новости».

Как заявил Хайтен, США вели «многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы». Генерал признал, что теперь у США «уйдут годы на восстановление». Он призвал ускорить этот процесс.

По его мнению, США не удается пока ускорить ряд перспективных разработок, даже несмотря на понимание отставания от других держав, передает ТАСС.

«Нам нужно научиться рисковать», – сказал Хайтен.

В январе президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.

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