Из русской версии мультфильма «Вперед» вырезали упоминание о циклопе-лесбиянке

В российской версии мультфильма «Вперед» Disney и Pixar убрали упоминание об ориентации одного из героев – сотрудницы местной полиции, циклопа по имени Спектр.

В одной из сцен она рассказывает об отношениях со своей девушкой и их ребенке. В российском дубляже слово «девушка» заменили на «партнер», что не указывает прямо на пол персонажа, сообщает «Кинопоиск».

Ранее из фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне убрали сцены гомосексуального секса, сохранив саму линию однополых любовных отношений, употребления наркотиков и алкоголя. Музыкант Элтон Джон обиделся на удаление сцен из фильма.

В Минкультуры заявили о «самоцензуре» компании-прокатчика. Представитель компании сообщал, что фильм изменен в соответствии с российским законодательством.